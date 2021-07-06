Karaköprü'de trafiği rahatlatacak yol hamlesi

Karaköprü Belediyesi ilçede ulaşımı rahatlatmak için yeni yol açma çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürüyor. İlçede genel olarak yol sıkıntısı olmayan Karşıyaka Mahallesinde sıkışan trafiği rahatlatmak adına Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli'nin talimatıyla fen işleri ekipleri alternatif bir yol açmak için çalışma gerçekleştiriyor. Şanlıurfa'nın en çok büyüme oranına sahip olan ilçesi Karaköprü'de ihtiyacı karşılamak için özellikle konutlaşmanın olduğu mahallelerde yeni yollar açılırken, Karşıyaka Mahallesinde trafiği rahatlatmak için mahalleyi ana yola bağlayan yeni bir yol açarak trafik akışına alternatif oluşturuluyor.

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, “plan ve program dahilinde uygun olan yerlerde yeni yollar açarak vatandaşların hizmetine sunduklarını söylerken, "Karaköprü her şeyin en güzelini hak ediyor, biz de yolları açık ve güzel bir Karaköprü oluşturmak için her zaman sahada çalışacağız. Fen işleri ekiplerimiz yeni yol açma ve yolları yenileme konusunda önemli bir uğraş veriyor. Karşıyaka Mahallemizde çok fazla yol ihtiyacımız yok ama trafiğin yoğun olduğu yerlerde sıkıntı yaşandığı için yeni bir yol açıp ana yola bağlıyoruz ve rahatlatıyoruz” diye konuştu.

Baydilli, Karaköprü Belediyesi olarak tüm ekiplerle durmadan, yorulmadan hizmetlerine devam edeceklerini sözlerine ekledi.