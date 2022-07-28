Karaköprü'de üst yapı çalışmaları devam ediyor

Karaköprü Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'nün ilçede yol ağını genişletmek amacıyla yürüttüğü üst yapı çalışmaları yoğun bir mesaiyle devam ediyor. İhtiyaçlarla birlikte ilçeye yeni yollar kazandırılırken, açılan yollarda kilitli parke döşenene kadar çamurlaşma olmaması için stabilize malzeme seriliyor. Güllübağ Mahallesinde konutlaşma alanlarının artmasıyla yeni yol açma çalışmaları gerçekleştirilirken, açılan yola stabilize malzeme serimi yapılıyor. Açılan yollar alt yapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından kilitli parke döşenerek hizmete sunulacak. Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, fen işleri ekiplerinin yoğun bir çalışma içerisinde olduğundan bahsederken, ilçede 2022 yılının ilk 6 ayında yaklaşık 20 kilometre yol açtıklarına dikkat çekti.

Baydilli, “Fen işleri ekiplerimiz gerçekten çok yoğun çalışıyor, yaz-kış ilçemizin yol ağını dizayn etme adına hizmet veriyorlar. Güllübağ, Doğukent, Seyrantepe, Mehmetçik ve Batıkent gibi sürekli yapılaşma olan mahallelerimizde yol çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Bu anlamda bu yılın ilk 6 ayına baktığımızda yaklaşık 20 kilometre yeni yol açtığımızı görüyoruz. Geçen iki yılda da 70 kilometre yeni yol açmıştık ve vatandaşlarımızın hizmetine sunmuştuk. Rakamlara baktığımızda ne kadar hızlı büyüyen bir ilçeye hizmet verdiğimizi görebiliriz. Bu nedenle yol ağımızı genişleterek vatandaşlarımızın yol sıkıntısı çekmesini önlemek için ekstra bir çalışma yürütüyoruz. Özellikle yol sıkıntısı çekilmemesi için yeni yollar yapıyoruz, mevcut yollarda da bakım ve onarım çalışması gerçekleştiriyoruz. Özverili çalışmalarından dolayı fen işleri personelimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Öte yandan Karaköprü Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, program dahilinde ilçe genelinde yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarını program dahilinde sürdürecek.