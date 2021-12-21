Karaköprü'de üst yapı çalışmaları sürüyor

Karaköprü Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'nün ilçede yol ağını genişletmek amacıyla yürüttüğü üst yapı çalışmaları kapsamında ilçeye yeni yollar kazandırılıyor. Batıkent, Mehmetçik ve Seyrantepe Mahallelerinde yeni yol açma çalışmaları yapılırken, açılan yollarda alt yapı çalışmalarının ardından kilitli parke döşemesi gerçekleştiriliyor. Bunun yanında alt yapı çalışmaları nedeniyle deforme olmuş asfalt yollarda ise asfalt ekibi onarım çalışması yaparak yollardaki sıkıntıyı gideriyor. Ayrıca yaya güvenliği için kaldırım olmayan yollarda da yeni kaldırım yapımı çalışması da gerçekleştiriliyor.

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli dört bir yandan ilçede hizmet ağını sürdürdüklerini kaydederek, “Kış aylarında da fen işleri ekiplerimiz ilçemize yeni yollar kazandırıyor, üst yapı çalışmalarıyla yollarımızı yeniliyor. Bizim tek hedefimiz vatandaşlarımızın ilçemizde sorunsuz bir şekilde yaşamasıdır. Bu doğrultuda eksikleri gidermek adına canla başla çalışıyoruz. Özverili çalışmalarından dolayı fen işleri personelimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Öte yandan Karaköprü Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, program dahilinde ilçe genelinde yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarını program dahilinde sürdürecek.