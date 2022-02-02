Karaköprü'de üst yapı çalışmaları sürüyor

Karaköprü Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'nün ilçede yol ağını genişletmek amacıyla yürüttüğü üst yapı çalışmaları kapsamında ilçeye yeni yollar kazandırılırken, açılan yollarda kilitli parke döşenene kadar çamurlaşma olmaması için stabilize malzeme seriliyor. Narlıkuyu Mahallesinde iki caddeyi birbirine bağlayacak bir ara yolun açılması için çalışmalar sürerken, açılan yola stabilize malzeme serimi yapılıyor. Yolun alt yapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından kilitli parke döşenerek hizmete sunulacak. Ayrıca alt yapı çalışmaları nedeniyle deforme olmuş asfalt yollarda ise asfalt ekibi onarım çalışması yaparak yollardaki sıkıntıyı giderirken, yaya güvenliği için kaldırım olmayan yollarda da yeni kaldırım yapımı çalışması da gerçekleştiriliyor.

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli kar yağışı nedeniyle kısa bir süre ara verdikleri üst yapı çalışmalarına yeniden başladıklarını dile getirdi.

Baydilli, “Fen işleri ekiplerimiz ilçemize yeni yollar açmak, açılan yolları düzenlemek için her mevsim çalışmalarını sürdürüyor. Geçen hafta etkili olan kar yağışı nedeniyle kısa bir süre ara verdiğimiz çalışmalara yeniden başladık. Birçok mahallemizde yoğun bir işleyiş içerisindeyiz ve program dahilinde her mahallemize dokunuyoruz. Bizim tek hedefimiz vatandaşlarımızın ilçemizde sorunsuz bir şekilde yaşamasıdır. Bu doğrultuda eksikleri gidermek adına canla başla çalışıyoruz. Özverili çalışmalarından dolayı fen işleri personelimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Öte yandan Karaköprü Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, program dahilinde ilçe genelinde yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarını program dahilinde sürdürecek.