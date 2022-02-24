Karaköprü'de üst yapı çalışmalarıyla yollar yenileniyor

Karaköprü Belediyesi ilçede yeni açılan yollarda ve yenilenen yollarda beton kilitli parke döşeme çalışması yaparak yeni yolları hizmete sunuyor

Karaköprü Belediyesi her geçen gün büyüyen ilçeye yeni yol hizmeti sunmak için aralıksız çalışıyor. İlçenin gelişen mahallelerinden olan Doğukent'te fen işleri ekipleri yeni açılan ve alt yapısı tamamlanan yollarda üst yapı çalışmalarını gerçekleştirerek yeni yolları hizmete sunuyor. Yollarda beton kilitli parke döşeme çalışması yapılarak yeni yolları mahalleye kazandıran ekipler, deforme olmuş yolları da onarım çalışmasıyla yeniliyor. Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli yoğun bir çalışma içerisinde olduklarına dikkat çekerek, “Bu sene itibariyle 252 bin kişiye hizmet ediyoruz, iş yükümüzün arttığının farkındayız ve bu doğrultuda çalışıyoruz. Fen işleri ekiplerimiz gerekli mahallelerimizde gerek yol açma gerekse kilitli parke döşeme çalışmalarıyla vatandaşlarımızın yol sıkıntısı çekmemesi için çok yoğun çalışıyor” diye konuştu.

Karaköprü Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler Doğukent, Seyrantepe, Güllübağ, Mehmetçik, Batıkent ve Atakent mahallelerinde ihtiyaç dahilinde programlı olarak yol çalışmalarını sürdürüyor.