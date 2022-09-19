Karaköprü'de üst yapı çalışmalarıyla yollar yenileniyor

Karaköprü Belediyesi her geçen gün büyüyen ilçeye yeni yol hizmeti sunmak için aralıksız çalışıyor. İlçenin gelişen mahallelerinden olan Doğukent'te fen işleri ekipleri yeni açılan ve alt yapısı tamamlanan yollarda üst yapı çalışmalarını gerçekleştirerek yeni yolları hizmete sunuyor. Yollarda beton kilitli parke döşeme çalışması yapılarak yeni yolları mahalleye kazandıran ekipler, deforme olmuş yolları da onarım çalışmasıyla yeniliyor.

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli yoğun bir çalışma içerisinde olduklarına dikkat çekerek, “Her geçen gün büyüyen ilçemizde iş yükümüz de doğal olarak artıyor ve ihtiyaçlara cevap vermek için yoğun bir çaba sarf ediyoruz. Bu anlamda yeni yollar açarken, üst yapı çalışmaları çerçevesinde deforme olmuş yolları da yeniliyoruz. Fen işleri ekiplerimiz mahallelerimizde altyapı çalışmalarıyla deforme olmuş yollarda vatandaşlarımızın sıkıntı yaşamaması adına yenileme çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Yenilediğimiz yolları kilitli parke döşeyerek hizmete sunuyoruz” diye konuştu.

Karaköprü Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler Doğukent, Seyrantepe, Güllübağ, Mehmetçik, Batıkent ve Atakent mahallelerinde ihtiyaç dahilinde programlı olarak yol çalışmalarını sürdürüyor.