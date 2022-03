Karaköprü'de üst yapı çalışması

Karaköprü'de yolu olmayan bir bölge bırakmamak için kolları sıvayan Karaköprü Belediyesi, ilçeye yeni yollar kazandırmak ve açılan yolları kilitli parke döşeyerek hizmete sunmak için mesaisini aralıksız sürdürüyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Doğukent, Seyrantepe ve Mehmetçik mahallelerine yeni yollar açıyor. Açılan yollarda alt yapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından yollarda kilitli parke döşeme ve kaldırım yapımı çalışmaları gerçekleştirilerek yeni yollar vatandaşların hizmetine sunuluyor. Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli yapılan çalışmalarla ilçede yol sıkıntısını önemli derecede giderdiklerine dikkat çekerek, deforme olmuş yollarda da onarım ve yenileme çalışması yaptıklarını ifade etti.

Baydilli, “Fen işleri ekiplerimiz yaz-kış demeden her koşulda gerçekten özverili bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Özellikle sürekli konutlaşma olan mahallelerimizde yol ihtiyacı her zaman doğuyor ve biz de bu talepleri karşılamak adına uğraşıyoruz. Yeni açtığımız yollarda alt yapı çalışmaları tamamlandıktan sonra kilitli parke döşeme ve kaldırım yapımı işinden sonra yeni ve temiz yolları hizmete sunuyoruz. Biz her şartta, her yerde ilçemizin gelişimi ve güzelleşmesi adına çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Daha güzel bir Karaköprü'yü ilçemize sunmak için tüm personelimizle hizmete devam edeceğiz” diye konuştu.

Karaköprü Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri program dahilinde ilçenin birçok noktasında yol açma ve kilitli parke döşeme çalışmalarını sürdürecek.