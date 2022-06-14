Karaköprü'de üstyapı çalışmaları aralıksız sürüyor

Karaköprü Belediyesi, Batıkent Mahallesinde ihtiyaçları karşılamak üzere üst yapı ve yol açma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor

Karaköprü Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'nün ilçede yol ağını genişletmek amacıyla yürüttüğü üst yapı çalışmaları aralıksız bir şekilde devam ediyor. Bu çalışmalarda ilçeye yeni yollar kazandırılırken, açılan yollarda kilitli parke döşenene kadar çamurlaşma olmaması için stabilize malzeme seriliyor. Batıkent Mahallesinde konutlaşma alanlarında yeni yol açma çalışması gerçekleştirilirken, açılan yola stabilize malzeme serimi yapılıyor. Açılan yollar alt yapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından kilitli parke döşenerek hizmete sunulacak. Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, birçok mahallede yeni yapılarla birlikte yeni sokakların ortaya çıktığını ve bunun da yeni yol ihtiyacı anlamına geldiğini ifade ederek yoğun bir yol açma çalışması içerisinde olduklarını kaydederek, “Fen işleri ekiplerimiz ilçemize yeni yollar açmak, açılan yolları düzenlemek için yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Batıkent, Seyrantepe, Doğukent, Mehmetçik ve Çamlıyayla gibi sürekli yapılaşan mahallelerimizde yeni yol ihtiyacı sürekli oluyor. Bu mahallelerimizde yoğun bir işleyiş içerisindeyiz ve program dahilinde her mahallemize dokunuyoruz. Bizim tek amacımız vatandaşlarımızın ilçemizde sorunsuz bir şekilde yaşamasıdır. Bu doğrultuda özellikle yol sıkıntısı çekilmemesi için yeni yollar yapıyoruz, mevcut yollarda da bakım ve onarım çalışması gerçekleştiriyoruz. Özverili çalışmalarından dolayı fen işleri personelimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.