Karaköprü'de üstyapı ve yol çalışmaları sürüyor

Karaköprü Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'nün ilçede yol ağını genişletmek amacıyla yürüttüğü üst yapı çalışmaları çerçevesinde ilçeye yeni yollar kazandırılırken, açılan yollarda kilitli parke döşenene kadar çamurlaşma olmaması için stabilize malzeme seriliyor. Akpiyar Mahallesinde yeni yol açma çalışması gerçekleştirilirken, açılan yola stabilize malzeme serimi yapılıyor. Yolun alt yapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından kilitli parke döşenerek hizmete sunulacak.

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, ilçede sürekli bir yol ihtiyacı ortaya çıktığını ifade ederek bu ihtiyacı karşılamak üzere yol ağını genişlettiklerini dile getirdi.