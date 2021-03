Karaköprü'de yaşlı vatandaşlara evde bakım desteği

Karaköprü Belediyesi ile Karaköprü Kaymakamlığı'nın ortaklaşa yürüttüğü projeyle evde bakım hizmeti ile ilçede ikamet eden ve bakıma muhtaç olan yaşlı vatandaşların evde bakım ve temizliği yapılarak destek olunuyor

Karaköprü Belediyesi toplumun her kesimine destek olarak hizmet ediyor. Karaköprü Kaymakamlığı ile ortaklaşa olarak yürütülen 'Yaşlılarımız yalnız değildir' projesi ile ilçede evde bakıma muhtaç yaşlı vatandaşlara ve ailelere evde bakım desteği veriliyor. Proje için oluşturulan ekip tespit edilen yaşlı veya engelli vatandaşların evlerine giderek kişisel bakım, temizlik ve ev temizliği işlerini yaparak evden ayrılıyorlar. Her bir aileye 10 günde bir gidilerek evde bakım ve temizlik hizmeti veriliyor. Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli bu projeye çok önem verdiklerini belirterek, "Yaşlı, dezavantajlı vatandaşlarımızın her zaman yanında olmak ve onlara her anlamda destek vermek bizim asli görevimizdir. Onları ziyaret ettiğimizde de her zaman onların yanında olacağımızı söylüyoruz ve taleplerini dinliyoruz. Yaşlı ve dezavantajlı vatandaşlarımız için evde bakım projemiz onlara bir nebze olsun yardımcı oluyor. Sadece merkezdeki değil kırsaldaki yaşlı vatandaşlarımızın da evde bakımını gerçekleştiriyoruz” diye konuştu.

Evde bakım ve temizlik hizmeti alan vatandaşlar bu hizmetten dolayı memnun olduklarını belirterek Başkan Baydilli'ye ve evde bakım ekibine teşekkür ettiler.