Karaköprü'de yeni bir park hizmete açıldı

Karaköprü Belediyesi'nin Seyrantepe Mahallesine kazandırdığı ve Merhum Bakan ve Milletvekili Eyüp Cenap Gülpınar'ın isminin verildiği 11 bin metrekarelik parkın açılışı törenle gerçekleştirildi

Karaköprü Belediyesi ilçeye dev bir hizmeti daha kazandırdı. İlçenin hızla büyüyen mahallesi Seyrantepe'de 11 bin metrekare üzerinde kurulan parkın açılışı gerçekleştirilerek vatandaşların hizmetine sunuldu. Parka Şanlıurfalı merhum Bakan ve Milletvekili Eyüp Cenap Gülpınar'ın adı verilerek vefa gösterildi.

Açılış törenine ev sahibi Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli'nin yanı sıra parka ismi verilen Eyüp Cenap Gülpınar'ın oğlu AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Kasım Gülpınar, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri, AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Abdurrahman Kırıkçı, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, AK Parti Karaköprü İlçe Başkanı Sait Ağan, Haliliye İlçe Başkanı İbrahim Eyyüpoğlu, Eyyübiye İlçe Başkanı Mehmet Moğal, belediye meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Açılış konuşmasını gerçekleştiren Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, çok değerli bir hizmeti daha ilçeye kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

Baydilli, “Seyrantepe Mahallemiz hızla büyüyen mahallemiz olduğu için buraya yeşil alanlar kazandırarak vatandaşlarımıza nefes alanları açmak istedik. Bugün açacağımız park 3 etaptan oluşan 30 dönümlük yeşil alanın 11 dönümlük ilk etabıdır. Parklarımıza isim verirken memleketimize hizmet etmiş isimleri unutturmamak adına isimlerini veriyoruz. Merhum Eyüp Cenap Gülpınar da Şanlıurfa'mıza ve ülkeye hizmet etmiş, entelektüel ve değerli büyüğümüzdür. Bu nedenle bu parkımıza onun ismini vererek unutulmamasını istedik. Parkımız ilçemize ve Seyrantepe Mahallemize hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, ise, “Burada hem güzel bir park ve yaşam alanı oluşturulmuş hem de Eyüp Cenap Gülpınar gibi bir hizmet insanının ismi verilerek vefa örneği gösterildi. Bu hizmeti vefa ile birleştirmek çok önemli bir iştir” dedi.

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, vatandaşa hizmet noktasında çalıştıklarını ve Metin Baydilli başkanın da bu konuda Karaköprü'de çok güzel çalışmalara imza attığını ifade ederek hizmete açılan parkın hayırlı olmasını diledi.

Açılışı yapılan Eyüp Cenap Gülpınar parkına Karaköprü'nün simgesi olan nar fidanı dikildi.