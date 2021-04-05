Karaköprü'de yeni meclis başkanvekili seçildi

Meclis Başkanvekilliğine Şıh Müslüm Korkmaz seçildi.

Karaköprü Belediyesi, meclisinde ikinci dönem meclis başkanvekili, katip üyeleri ve encümen üyeleri seçimi yapıldı. Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli'nin yönettiği Nisan ayı birinci oturumunda gerçekleştirilen seçimlerde, önümüzdeki üç yıl görev yapmak üzere belediye başkanvekili, kâtip üyeleri ve encümen üyeleri seçildi.

Kapalı zarfla gizli oy usulüne göre gerçekleştirilen seçimde 2 yıldır meclis başkanvekilliğini yürüten Ahmet Kaytan'ın yerine meclis üyesi Şıh Müslüm Korkmaz getirildi. Oy çokluğuyla seçilen Korkmaz önümüzdeki yerel seçimlere kadar Karaköprü Belediyesi Meclis Başkanvekilliği görevini yürütecek. İkinci meclis başkanvekilliğine de yapılan oylama sonucu oy çokluğuyla Seher Kılıç seçildi.

Belediye meclis katip üyeliklerine asil olarak Bahyettin Bereket ve Zeynel Uzundal seçilirken, yedek katip üyesi olarak da Şeyma Nur Avcı ve Fehmi Öncel seçildi. Toplantıda encümen üyeleri de seçilirken, yapılan gizli oylama sonucu encümen üyeliklerine de Halil Öncel, Mehmet Büyükfırat ve Seher Kılıç seçildi.

Meclis toplantısı sonrası bir açıklama yapan Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, yeni görevlerine seçilen meclis üyelerine ve Karaköprü'ye hayırlı olmasını dilerken, hayırlı hizmetlerde bulunmaları temennisinde bulunarak, “Nisan ayı meclis toplantımızın ilk oturumunda belediye meclis başkanvekilliği, katip üyelikleri ile encümen seçimini gerçekleştirdik. Seçim sonucunda meclis başkanvekilimiz Ahmet Kaytan'ın yerine meclis üyemiz Şıh Müslüm Korkmaz seçildi. Ben yeni seçilen meclis başkanvekilimize, katip üyelerimize ve encümen üyelerimize başarılar diliyorum, tebrik ediyorum” dedi.

Karaköprü Belediyesi Meclis Başkanvekilliğine seçilen Şıh Müslüm Korkmaz da yapılan seçimin hayırlı olmasını dilerken kendisini seçen meclis üyelerine teşekkür etti. Karaköprü Belediyesi Nisan ayı meclis toplantısı yarın yapılacak ikinci oturum ile devam edecek.