Karaköprü'de yeni parklar ağaçlarla yeşilleniyor

Şanlıurfa'nın en fazla yeşil alana sahip ilçesi olan Karaköprü'de ilçeye daha fazla yeşil alan kazandırmak için yeni parklar kazandırılırken, parkları yeşillendirmek için ağaç dikim çalışmaları gerçekleştiriliyor. Karaköprü Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Doğukent Mahallesine kazandırılan 7 bin metrekarelik parkta ağaçlandırma ve çevre düzenlemesi yaparak parkı hizmete sunmaya hazırlanıyor. Parka çeşitli ağaçlar dikilirken çevre düzenlemesi, oyun ve oturma gruplarının montajı ve çimlendirme sonrası park mahalledeki vatandaşların hizmetine sunulacak. Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli ilçedeki yeşil alan oranını artırmak için yoğun bir mesai harcadıklarına değinerek gerek yeni parklarda gerekse mevcut yeşil alanlarda çalışma gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Karaköprü Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından 2022 yılında ilçeye 14 yeni park kazandırılması hedefleniyor.