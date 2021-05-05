Karaköprü'de yeni parklar incelendi

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, ilçede yapılan çalışmaları yerinde incelemeye devam ediyor. Baydilli, Doğukent Mahallesinde yeni yapılan parkları ziyaret ederek çalışmaları inceledi. Parklarda yapılan çalışmalar ve kalan işlemlerle ilgili bilgi alan Baydilli çalışmaların bir an önce tamamlanarak parkların hizmete sunulması için talimat verdi. Karaköprü'de yeşil alan oranının diğer ilçelere oranla fazla olduğunu hatırlatan Başkan Metin Baydilli, “Yine de sürekli gerek nüfus gerekse yapı olarak büyüdüğümüz için yeşil alan oranını artırmamız lazım. Biz de park yapılabilecek tüm alanlarımızı yeşil alana çevirerek vatandaşlarımızın nefes alabilecekleri alanlar kazandırıyoruz. Yeni park çalışmalarımız da tüm hızıyla sürüyor. Parklarımız ilçemize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

Baydilli incelemeler sırasında çalışan park ve bahçeler personeli ile de bir araya gelerek bir süre sohbet edip özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.