Karaköprü'de yeni yeşil alanların yapımı sürüyor

Karaköprü Belediyesi ilçeye yeni kazandırılacak parkların yapımı için düzenleme ve ağaç ekimi çalışmaları devam ediyor

Karaköprü Belediyesi ilçede yeşil alan oranını artırmak için yeni park yapımı çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürüyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri belirlenen yerlerde yapılan parklarda düzenleme, kaldırım ve yürüyüş pisti yapımı ile ağaçlandırma çalışmaları gerçekleştiriyor.

Seyrantepe Mahallesinde 5 bin metrekare ve 3 bin metrekarelik iki park ile Batıkent Mahallesinde 7 bin metrekarelik bir parkta çalışmalar sürerken, kısa süre sonra tamamlanıp çimlendirme ile birlikte hizmete sunulması hedefleniyor.

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, ilçenin nüfus olarak en büyük mahallesinin Seyrantepe olduğuna dikkat çekerek, betonarme yapılar arasında vatandaşların nefes alabilecekleri yeşil alan sayısını mahallede artırmaya çalıştıklarını dile getirerek, “Seyrantepe ve Batıkent Mahallelerimiz binalarla kaplanan yeni yerleşim alanları olduğu için vatandaşlarımızın nefes alacakları yaşam alanlarına ihtiyaç var. Biz de her zaman daha yeşil bir ilçe hedefinde olduğumuz için bu mahallelerimize yeni yeşil alanlar kazandırmaya çalışıyoruz. İlçemizde 8 metrekare olan kişi başına düşen yeşil alan oranını biz artırmak istiyoruz. Bu doğrultuda Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimiz özellikle ihtiyaç olan bölgelere yeni parklar kazandırmak için uğraş veriyor. 2022 yılındaki 10 park hedefimizin çoğuna ulaştık ve kalan altı ayda inşallah bu hedefi de geçmeyi planlıyoruz. Daha yeşil, daha fazla yaşanılabilir bir ilçe oluşturmak için çaba gösteriyoruz” diye konuştu.

Karaköprü Belediyesi 2022 yılı sonuna kadar ilçeye 50 bin metrekarenin üzerinde alana sahip 10 adet park kazandırmayı hedeflediği belirtildi.