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Karaköprü'de yeni yol açma çalışmaları sürüyor

Karaköprü’de yeni yol yapım çalışmaları devam ediyor.

Karaköprü'de yeni yol yapım çalışmaları devam ediyor.


Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli'nin talimatları doğrultusunda yeni yapılaşma bölgelerinde yollar açan Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, alt yapısı tamamlanan yolları kilitli parke döşeyerek vatandaşların hizmetine sunuyor. Baydilli, ilçenin hızlı bir nüfus artışı gösterdiğini hatırlatarak, bu artış hızına yetişmek ve vatandaşları mağdur etmemek için yeni yollar açtıklarını kaydetti.


Ekipler, kış ayları gelmeden Seyrantepe, Batıkent, Doğukent ve Güllübağ mahallelerinde yol çalışmalarına devam ediyor.

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