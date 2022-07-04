Karaköprü'de yeni yol çalışmaları aralıksız sürüyor

Karaköprü Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'nün ilçede yol ağını genişletmek amacıyla yürüttüğü çalışmalar çerçevesinde ilçeye yeni yollar kazandırılırken, açılan yollarda altyapı çalışmalarının ardından kilitli parke döşenerek hizmete sunuluyor. Güllübağ ve Batıkent Mahallelerinde imara açılan ve yeni yapılaşmaya başlayan alanlarda yeni yol açma çalışması gerçekleştirilirken, açılan yola stabilize malzeme serimi yapılıyor. Baydilli, fen işleri ekiplerinin durmadan yorulmadan yoğun bir çalışma içerisinde olduğunu ifade ederken, vatandaşların taleplerini en kısa sürede karşılamayı amaçladıklarını kaydetti.

Baydilli, “Her geçen gün alan ve nüfus olarak büyüyen ilçemizde yeni yol ihtiyacını gidermek adına yollar açıyoruz. Hem merkezde hem de kırsalda farklı ekiplerimizle yeni yol çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Yol bizim için çok önemlidir, ilçemizin kalkınmasına ve gelişmesine önce yollardan başlamamız gerekiyor. Vatandaşımızın geçtiği yol düzgün değilse yaptığımız diğer çalışmaların anlamı yoktur. Bu anlamda gerçekten yoğun bir tempoyla, özveriyle yeni yollar açmak için çalışıyoruz” diye konuştu.

Karaköprü Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, program dahilinde ilçe genelinde yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarını program dahilinde sürdürecek.