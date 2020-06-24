Karaköprü'de yeni yol çalışması

Karaköprü'nün en hızlı gelişler Seyrantepe mahallesinde trafiği rahatlatmak için yeni yollar açılıyor.

Güneydoğunun parlayan yıldızı Karaköprü'de imara açılan alanlarda ulaşımı rahatlatmak için Karaköprü Belediyesi Fen işleri Müdürlüğüne bağlı ekipler yeni yollar açarak vatandaşların hizmetine sunuyor.

Şanlıurfa'nın en çok büyüme oranına sahip olan ilçesi Karaköprü'de ihtiyacı karşılamak için yeni yollar açılıyor. İlçenin en hızlı gelişen mahallelerinden Seyrantepe mahallesinde ortaya çıkan yol ihtiyacını gidermek ve vatandaşların mağdur olmaması için Fen İşleri ekipleri uygun olan yerlerde yeni yollar açarak ilçeye kazandırıyor.

Baydilli, "Fen işleri ekiplerimiz çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Karaköprü ilçemiz her sene önemli bir büyüme kat ediyor ve göç alarak nüfusunu katlıyor. Biz de 'yol medeniyettir' diyerek ilçemize yeni yollar kazandırıyor ve mevcut yolları yeniliyoruz. Seyrantepe mahallemiz dışında diğer mahallelerimize de ihtiyaçlar dahilinde yeni yollar kazandırıyoruz, bozulan yolları yeniliyoruz. Karaköprü Belediyesi olarak tüm ekiplerimizle durmadan, yorulmadan hizmetlerimize devam edeceğiz" diye konuştu.