Karaköprü'de yeni yol çalışması

Şanlıurfa'nın gelişen ve büyüyen ilçesi Karaköprü'de yeni yerleşim alanlarının açılmasıyla beraber vatandaşların yol ihtiyacını karşılamak için Karaköprü Belediyesi Fen İşleri ekipleri yeni yollar açarak trafiği rahatlatıyor. Doğukent mahallesinde imara açılan yerlerle birlikte artan konutlaşmayla birlikte ortaya çıkan yol ihtiyacını gidermek ve vatandaşların mağdur olmaması için fen İşleri ekipleri uygun olan yerlerde yeni yollar açarak ilçeye kazandırıyor. Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, ilçede sürekli büyümeden dolayı yıllardır bir yol seferberliği içerisine girdiklerini hatırlatırken, Doğukent Mahallesinde de yoğun bir yol açma çalışması gerçekleştirdiklerini kaydetti. Baydilli, "Karaköprü'ye daha modern yollar kazandırmak için Fen işleri ekiplerimiz çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Karaköprü ilçemiz her sene önemli bir büyüme kat ediyor ve göç alarak nüfusunu katlıyor. Biz de 'yol medeniyettir' diyerek ilçemize yeni yollar kazandırıyor ve mevcut yolları yeniliyoruz. Doğukent mahallemiz dışında diğer mahallelerimize de ihtiyaçlar dahilinde yeni yollar kazandırıyoruz, bozulan yolları yeniliyoruz. Karaköprü Belediyesi olarak tüm ekiplerimizle durmadan, yorulmadan hizmetlerimize devam edeceğiz" dedi.

Karaköprü Belediyesi Fen İşleri ekipleri program dahilinde ihtiyaç olan bölgelerde yeni yol açma ve kilitli parke döşeme çalışmalarını sürdürecek.