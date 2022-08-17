Karaköprü'de yeni yol çalışması

Karaköprü Belediyesi ilçenin nüfus ve konutlaşma oranı en fazla mahallesi olan Seyrantepe'de ihtiyaçlar dahilinde yeni yollar açılarak hizmete sunuyor.

Şanlıurfa'nın hızla büyüyen gözde ilçesi Karaköprü'de özellikle yeni konutlaşan bölgelerde ihtiyacı karşılamak üzere yol açma çalışmaları gerçekleştiriliyor. Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ilçenin en hızlı gelişen mahallesi ve toplu konut bölgesi olan Seyrantepe Mahallesi'ndeki yol ihtiyacını gidermek için yoğun bir mesai harcıyor Ekipler yeni yollar açarken, alt yapı çalışması yapılmadan önce stabilize malzeme sererek yolların çamurlaşmasını önlüyor. Altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından kilitli parke çalışması yapılarak yollar hizmete sunulacak.

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli,“Fen işleri ekiplerimiz ilçe genelinde gerek yol açma gerekse kilitli parke döşeme çalışmalarını programlı bir şekilde sürdürüyor. Tüm ilçede hizmet ağımızı genişletiyoruz, her bölgeye dokunmaya çalışıyoruz. Seyrantepe Mahallemiz de toplu konut ve sivil konutlaşma alanı olduğu için sürekli bir yol ihtiyacı doğuyor. Biz de yoğun bir çalışmayla neredeyse her hafta yeni bir yol açıyoruz. Açılan yolların alt yapı çalışması tamamlandıktan sonra kilitli parke döşeyerek hizmete sunuyoruz” diye konuştu.

Karaköprü Belediyesi Fen İşleri ekipleri program dahilinde birçok mahallede yeni yol açma ve kilitli parke döşeme çalışmalarını sürdürüyor.