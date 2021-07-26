Karaköprü'de yeni yollar açılıyor

Şanlıurfa'nın gelişen ve büyüyen ilçesi Karaköprü'de yeni yerleşim alanlarının açılmasıyla birlikte vatandaşların yol ihtiyacını karşılamak için Karaköprü Belediyesi Fen İşleri ekipleri yeni yollar açarak yol sıkıntısını ortadan kaldırıyor. Fen işleri müdürlüğü ekipleri, Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli'nin talimatıyla uygun olan yerlerde yeni yollar açarak mahalleye kazandırıyor.

Vatandaşa en iyi hizmeti sunmak için çalıştıkları ifade eden Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, “İlçemizin birçok mahallesinde ekiplerimiz uygun olan tüm bölgelerde çalışmalarını yürütüyor. 'Yol medeniyettir' anlayışıyla ilk günden beri bir seferberlik içerisindeyiz. Çünkü Karaköprü'müz her gün büyümeye devam ediyor. Biz de bu büyümeye ayak uydurmak için yoğun bir şekilde çalışıyoruz. İlçemiz için tüm ekiplerimizle birlikte canla başla çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Öte yandan Karaköprü Belediyesi Fen İşleri ekipleri program dahilinde yeni yol açma ve kilitli parke döşeme çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürdüklerini bildirildi.