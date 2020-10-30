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Karaköprü'de yeni yollar hizmete sunuluyor

Karaköprü’de yeni açılan yollar kilitli parkeyle döşenerek vatandaşların hizmetine sunuldu.

Karaköprü'de yeni açılan yollar kilitli parkeyle döşenerek vatandaşların hizmetine sunuldu.


Karaköprü Belediyesi Fen İşleri Ekipleri ekipleri, ilçeye yeni yollar kazandırırken, açılan yollar alt yapısı bittikten sonra kilitli parke taşı döşeniyor. Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli ilçeye son 5 yılda çok fazla yeni yol kazandırdıklarına belirterek, "Karaköprü her yıl nüfusunu önemli bir büyümeyle katlıyor. Doğal olarak da yeni yol ihtiyacı hasıl oluyor. Fen işleri ekiplerimiz ilçeye yeni yollar kazandırmak, ihtiyacı karşılamak adına elindeki imkanlarla yoğun bir seferberlik halinde yollar açıyor. Açılan yolları alt yapısı tamamlandıktan sonra kilitli parke ile döşüyoruz. Vatandaşlarımızın yol sıkıntısı çekmemesi, bozuk yollarda sorun yaşamaması için Fen işleri ekiplerimizle sahadayız. İnşallah Karaköprü'de ihtiyaçlar dahilinde her mahallemizde çalışmalarımızı sürdüreceğiz" diye konuştu.

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