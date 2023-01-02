Karaköprü'de yeni yollar kilitli parkeyle döşeniyor

Karaköprü Belediyesine bağlı fen işleri müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler ilçede yapılaşmanın arttığı ve gelişen mahallelerde yeni açılan yolları kilitli parkeyle döşerken, yayalar için de kaldırım yaparak hizmete sunuyor. Mehmetçik ve Atakent mahallelerinde yeni açılan yolların alt yapı çalışmaları tamamlandıktan sonra kilitli parke döşeme çalışmalarına hemen başlanırken, çalışmaların tamamlanmasının ardından yeni yollar vatandaşların hizmetine sunulacak. Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli'nin talimatıyla yoğun bir çalışma içerisinde olan ekipler, hem yeni yollar açıyor hem de alt yapısı tamamlanan yolları kilitli parkeyle döşüyor. Karaköprü'nün yol ihtiyacının sürekli devam eden yapılaşmayla birlikte arttığına dikkat çeken Baydilli, bu ihtiyacı gidermek adına fen işleri ekiplerinin sıkı bir çalışma programı içerisinde olduğunu söyledi.

Belediye ekipleri ihtiyaçlar dahilinde birçok mahallede yeni yol açma ve kilitli parke döşeme çalışmalarını program dahilinde sürdürecek.