Karaköprü'de yeşil alanlar artıyor

Seyrantepe, Güllübağ ve Doğukent mahallelerinde toplam 26 bin metrekare alanı kapsayan 3 parkın yapımında sona gelindi

Şanlıurfa'nın istatistiklere göre en fazla yeşil alana sahip ilçesi olan Karaköprü'de yeşil alan oranını artırmak için yeni park yapımı için çalışmalar sürüyor. Toplam olarak yaklaşık 1 milyon 250 bin metrekare yeşil alanı bulunan ilçede Karaköprü Belediyesi ilçeye yeni parklar kazandırarak bu oranı artırmaya çalışıyor.

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli'nin talimatıyla her ay ilçeye yeni parklar kazandırmak için çalışan Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından Seyrantepe, Güllübağ ve Doğukent mahallelerinde toplam 26 bin metrekare alanda 3 tane parkın yapımında sona gelindi.

Seyrantepe Mahallesinde yapılan 10 bin metrekarelik parkta ağaçlandırma ve çimlendirme çalışmaları tamamlanırken, çocuk oyun grupları ve fitness gruplarının montajının ardından vatandaşların hizmetine sunulacak.

Güllübağ Mahallesinde yapılan ve park ihtiyacını önemli oranda giderecek olan 10 bin metrekarelik pakta da çalışmalarda sona gelindi ve eksiklerin giderilmesiyle birlikte vatandaşlar buradan yararlanabilecek.

Doğukent Mahallesinde 6 bin metrekare alanda yapılan modern park ise görüntüsüyle vatandaşların beğenisini toplarken, bu parkta da çalışmalarda son aşamaya gelindi.