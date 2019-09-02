Karaköprü'de yol açma çalışmaları sürüyor

Karaköprü Belediyesi tarafından yeni yol açma ve açılan yollarda kilitli parke döşeme çalışmaları sürüyor. Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli'nin talimatıyla ilçenin her yerinde yol gereksinimi olan yerlerde yeni yollar açan fen işleri müdürlüğü ekipleri, açtıkları yollarda alt yapı çalışmaları bittikten sonra çamur ve toz oluşumunu engellemek amacıyla kilitli parke döşemesi yapıyor. Seyrantepe ve Batıkent'te yeni yollar açan ekipler, birçok mahallede de kilitli parke döşeme, yama ve onarım çalışması yapıyor.

İlçeye yeni yollar kazandırmak için fen işleri ekiplerinin yoğun bir çalışma sürdürdüğünü belirten Baydili, "Biz ilçemizi seviyoruz ve Karaköprü'nün yol sıkıntısı çekmemesi hummalı bir çalışma içerisine girdik. Seyrantepe, Batıkent, Atakent ve Doğukent gibi yapılaşmanın olduğu mahallelerde ekiplerimizi ihtiyaçlar ve program dahilinde yeni yollar açıp altyapısı biten yolları kilitli parkeyle döşüyor. Bunun yanında deforme olmuş yollarda onarım ve yama yaparak araçların sorun yaşamasını önlüyoruz. Karaköprü'müz her geçen gün büyüyor ve biz bu büyümeye yetişmeye çalışıyoruz. Vatandaşlarımıza anlayışlarından dolayı, ekiplerimize özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu.