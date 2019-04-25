Karaköprü'de yol atağı

Karaköprü'de yeni yol ihtiyacını gidermek için yol yapım çalışmalarına devam ediliyor.

Karaköprü'de vatandaşın yol taleplerini karşılamak için çalışan Karaköprü Belediyesi yeni yol açma çalışmalarını sürdürüyor. Fen İşleri ekipleri ilçenin hızlı gelişen ve konutlaşmanın arttığı mahallesi Seyrantepe'de muhtelif yerlerde yeni yollar açarak vatandaşların ulaşım ihtiyacını karşılıyor. Açılan yolların alt yapı çalışmaları tamamlandıktan sonra kilitli parke döşenerek vatandaşların hizmetine sunuluyor. İlçede yeni yol çalışmaları yapıldığını belirten Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, "Her geçen yıl önemli bir büyüme gerçekleştiren ilçemizde doğal olarak yeni ihtiyaçlar meydana geliyor. İlçemizin hızla gelişen ve büyüyen mahallelerinden olan Seyrantepe'de ihtiyaçlar dâhilinde yeni yollar açıyoruz, alt yapısı biten yolları kilitli parkeyle döşüyoruz. Tabi diğer mahallelerimizde de ihtiyaçlara bağlı olarak program dâhilinde yol çalışmalarımız sürüyor. Yol medeniyettir diyerek ilçemizin her mahallesinde ihtiyaçlar dahilinde yol açma ve alt yapısı biten yollarda kilitli parke döşeme çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Fen İşleri ekiplerimiz durmaksızın çalışıyor, ihtiyaç oldukça da çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Karaköprü Belediyesi Fen İşleri ekipleri Seyrantepe'nin yanı sıra Doğukent, Atakent ve Batıkent gibi mahallelerde de yeni yollar açmaya devam ediyor.