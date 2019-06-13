Karaköprü'de yol atağı

Karaköprü Belediyesi tarafından başlatılan yol seferberliği sürüyor. İlçenin birçok mahallesinde yol çalışmalarını sürdüren Karaköprü Belediyesi Fen İşleri ekipleri özellikle yapılaşmanın arttığı ve yeni yol ihtiyacının olduğu mahallelerde çalışmalarını yoğunlaştırdı. Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli tarafından verilen talimat doğrultusunda yeni yollar açan Fen İşleri ekipleri açıldıktan sonra alt yapısı tamamlanan yollarda da kilitli parke döşeyerek yolları vatandaşların hizmetine sunuyor.

Bir şehrin karşılanması gereken en önemli hizmetlerinden birinin yol olduğunu belirten Baydilli, "Bilindiği üzere Karaköprü'müz gösterdiği büyüme oranıyla Güneydoğu'nun en hızlı büyüyen ilçesi konumundadır. Tabi bu büyümeyi memnuniyetle karşılıyoruz ancak bunun bir sorumluluğu da var ve biz bunları yerine getirmek için çalışıyoruz. İlçemizde yapılaşmanın fazla olduğu, nüfusun hızla arttığı Seyrantepe, Batıkent, Doğukent gibi mahallelerimizde yeni yol açma çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Bunun yanında yine vatandaşlarımızın kış aylarında çamurlu yollarda sıkıntı çekmemesi için de açtığımız yollarda Büyükşehir Belediyesi tarafından alt yapı çalışmaları biter bitmez kilitli parke döşeme işlemi yapıyoruz. Diğer mahallelerimizde de ihtiyaçlara bağlı olarak program dahilinde yol çalışmaları, deforme yollarda onarım işlemleri sürüyor. Yeni yollarımız vatandaşlarımıza hayırlı olsun" diye konuştu.

Karaköprü Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü program dahilinde ihtiyaca bağlı olarak tüm mahallelerde yeni yol açma ve kilitli parke döşeme çalışmalarını sürdürüyor.