Karaköprüde yol çalışmaları devam ediyor

Şanlıurfa'nın gelişen ve büyüyen ilçesi Karaköprü'de yeni yerleşim alanlarıyla beraber yol ihtiyacını karşılamak için Karaköprü Belediyesi Fen İşleri ekipleri yeni yollar açarak ihtiyacı gideriyor. İmara açılan alanlarla birlikte yapılaşmanın önemli bir oranda arttığı Mehmetçik mahallesinde yeni yollara ihtiyaç duyulurken, Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli'nin talimatıyla Fen İşleri ekipleri uygun olan yerlerde yeni yollar açarak mahalleye kazandırıyor.

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, "Yeni bir ilçeyiz ve konutlaşma anlamına en çok talep gören yapılaşan ilçe konumundayız. Bu da hizmet edeceğimiz kitlenin ve alanın artması demektir. Biz de bu büyümeye ayak uydurmak ve daha fazla hizmet etmek için gerçekten çok yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Mehmetçik Mahallemizde de ihtiyaçla birlikte belirlediğimiz yerlerde yeni yollar açıyoruz, ana arterlere bağlıyoruz. İlçemiz için tüm ekiplerimizle birlikte canla başla çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Karaköprü Belediyesi Fen İşleri ekipleri program dahilinde Doğukent, Seyrantepe, Güllübağ ve Batıkent mahallelerinde yeni yol açma ve kilitli parke döşeme çalışmalarını sürdürüyor.