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Karaköprü'de yol çalışmaları

Şanlıurfa’nın her geçen gün büyüyen ve nüfusunu her yıl yüzde 20 oranda artıran Karaköprü ilçesinde yeni yapılaşmalarla birlikte doğan yol ihtiyacının karşılanması için Karaköprü Belediyesi yeni yol açma çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor.

Şanlıurfa'nın her geçen gün büyüyen ve nüfusunu her yıl yüzde 20 oranda artıran Karaköprü ilçesinde yeni yapılaşmalarla birlikte doğan yol ihtiyacının karşılanması için Karaköprü Belediyesi yeni yol açma çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor.


Karaköprü Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ihtiyaç dahilinde mahallelerde yeni yollar açarken, alt yapısı biten yollarda da kilitli parke döşeyerek vatandaşları tozdan ve çamurdan kurtarıyor. Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli'nin talimatıyla Doğukent ve Seyrantepe gibi yeni yapıların oluştuğu mahallelerde Fen işleri ekipleri yeni yol açma ve kilitli parke çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Karaköprü Belediye Başkan Metin Baydilli, ihtiyaç dahilinde yeni yol açma çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü, alt yapısı biten yollarda da kilitli parke taşı döşeme çalışmalarını hızlandırıldığını söyledi.


Karaköprü Belediyesi Fen İşleri ekipleri program dâhilinde ihtiyaç olan bölgelerde yeni yol açma ve kilitli parke döşeme çalışmalarını sürdürecek.

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