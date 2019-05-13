Karaköprü'de yol çalışmaları sürüyor

Her geçen gün büyüyen ve yeni yerleşmelerin oluştuğu Karaköprü'de ihtiyacın karşılanması ve vatandaşların mağdur olmaması için Karaköprü Belediyesi tarafından yol seferberliği sürüyor. İlçenin birçok mahallesinde yol çalışmalarını sürdüren belediyenin fen işleri ekipleri, Ramazan ayında da çalışmalara ara vermeden çalışıyor. İlçenin yeni gelişen ve yapılaşmanın arttığı mahallelerinde vatandaşların talebi ve ihtiyaç oluşması üzerine Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli tarafından yeni yollar açılması talimatı verdi. Fen İşleri ekipleri Seyrantepe ve Batıkent Mahallelerinde yeni yollar açarken, alt yapısı biten yollarda da kilitli parke döşeniyor.

'Yol Medeniyettir' düsturuyla hareket ettiklerini aktaran Baydilli, "Her yıl önemli bir büyüme gerçekleştiren ilçemizde doğal olarak yeni ihtiyaçlar meydana geliyor. Mahallelerimizde özellikle vatandaşlarımızın talebiyle yol ihtiyacı olan yerlerde yeni yollar açılması için fen işleri ekiplerimize talimat veriyoruz. Özellikle yeni ve gelişen Seyrantepe, Batıkent, Atakent gibi mahallelerimizde yeni yollar açıyoruz. Bunun yanında yine vatandaşlarımızın kış aylarında çamurlu yollarda sıkıntı çekmemesi için de açtığımız yollarda büyükşehir belediyesi tarafından alt yapı çalışmaları biter bitmez kilitli parke döşeme işlemi yapıyoruz. Diğer mahallelerimizde de ihtiyaçlara bağlı olarak program dahilinde yol çalışmalarımız sürüyor. Yeni yollarımız vatandaşlarımıza hayırlı olsun" ifadelerini kulandı.