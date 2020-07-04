Karaköprü'de yol yapım çalışmaları sürüyor

Karaköprü Belediyesi tarafından ilçenin daha modern bir görüntüye kavuşturulması amacıyla başlatılan kaldırım ve kilitli parke taşı döşeme çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli'nin talimatıyla ilçenin her yerinde yeni yollar açan Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Alibaba Mahallesinde alt yapı çalışmaları tamamlanan bölgelere kilitli parke döşeyerek vatandaşların hizmetine sunuyor.

Başkan Baydilli, “Fen İşleri Müdürlüğümüz vatandaşlarımızdan gelen talepler ve programımız doğrultusunda yoğun bir çalışma içerisindedir. Her geçen gün büyüyen ilçemizde ihtiyaçları karşılamak üzere yeni yollar açıyoruz ve büyükşehir belediyesi tarafından alt yapı çalışmaları tamamlanan yollarda kilitli parke döşeyerek yolu vatandaşımızın hizmetine sunuyoruz. Alibaba mahallesi gibi sürekli büyüme gösteren mahallelerimizde çalışmalarımız devam ediyor. Amacımız Karaköprü'müzde yol sorununu tamamen bitirmek. Çalışmalarından dolayı Fen İşleri ekiplerimize teşekkür ediyorum, yeni yollarımız vatandaşlarımıza hayırlı olsun” dedi.