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Karaköprü'de yollar dezenfekte edildi

Karaköprü’de korona virüs tehdidine karşı yollar dezenfekte edildi.

Karaköprü'de korona virüs tehdidine karşı yollar dezenfekte edildi.


Karaköprü Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, korona virüs tehdidine karşı ilçe genelinde yollar ve kaldırımlar köpüklü suyla yıkayarak, dezenfekte etti. Ekipler, dezenfekte çalışmaları kapsamında toplum sağlığını etkileyebilecek olan cami, sosyal alanlar, kamu kurumları dışında ilçe genelinde park, çocuk oyun alanları ve çöp konteynırları da dezenfekte ediyor.

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