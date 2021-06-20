Karaköprü'de yollar kilitli parkeyle döşeniyor

Karaköprü Belediyesi yeni açılan yollarda kilitli parke döşeme ve kaldırım çalışmaları gerçekleştirerek hizmete sunuyor

Karaköprü Belediyesine bağlı Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürüyor. Ekipler Güllübağ Mahallesinde yeni açılan yolları kilitli parkeyle döşerken, yayalar için de kaldırım yaparak hizmete sunuyor.

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli'nin talimatıyla yoğun bir çalışma içerisinde olan ekipler hem yeni yollar açıyor hem de alt yapısı tamamlanan yolları kilitli parkeyle döşeyerek hizmete sunuyor.

Başkan Baydilli iyi bir çalışma temposu içerisinde olduklarını dile getirerek, “Fen İşleri Müdürlüğünde çalışan arkadaşlarımız ve yüklenici firmalar gerçekten yoğun bir şekilde çalışıyor. İlçenin dört bir yanında yeni yollar açıyoruz, alt yapısı tamamlanan yolları kilitli parkeyle döşüyoruz. Bunun yanında yeni kaldırımlar yapıyoruz, deforme olmuş yolları tespit ederek onarıyoruz. Yani ilçemizin yolu açık olsun, sorun yaşanmasın diye çalışıyoruz, her zaman her şartta da çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Karaköprü Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ihtiyaçlar dahilinde Seyrantepe, Güllübağ, Batıkent, Atakent, Doğukent ve Mehmetçik mahallelerinde yeni yol açma ve kilitli parke döşeme çalışması gerçekleştiriyor.