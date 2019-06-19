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Karaköprü'de zabıtadan kapsamlı hijyen ve sağlık denetimi

Karaköprü Belediyesi’ne bağlı zabıta ekipleri ilçe genelinde bulunan market, kasap ve fırınlarda hijyen, sağlık ve ürünlerin son kullanma tarihlerine yönelik denetim gerçekleştirdi.

Karaköprü Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri ilçe genelinde bulunan market, kasap ve fırınlarda hijyen, sağlık ve ürünlerin son kullanma tarihlerine yönelik denetim gerçekleştirdi.


Karaköprü Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri ilçe genelinde bulunan market, kasap ve fırınlarda hijyen ve ürünlerin son kullanma tarihlerine yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetlemeler sırasında kurallara uymayan iş yerlerine ihtar ve cezai işlem uygulandı.


Halk sağlığını korumak ve işletmelerin daha hijyenik ortamlarda hizmet vermelerini sağlamak için denetimlerini aralıksız olarak devam ettiren Karaköprü Belediyesi Zabıta ekipleri ilçe genelinde faaliyet gösteren market, kasap ve fırınlarda denetlemelerini aralıksız sürdürürken, esnafı da hijyen ve ürünlerin son kullanma tarihleri konusunda uyardı.


Özellikle halkın en yoğun şekilde hizmet aldığı marketler ve fırınlar üzerinde denetimlerini sıklaştıran zabıta ekipleri, iş yerlerindeki ürünleri ve depolarını kontrol etti. Denetimler sırasında ürünlerin son kullanma tarihlerini kontrol eden ekipler, daha sonra ürünleri tartarak gramajlarını teyit ettiler.


Uygunsuz şekilde çalışma yapan işletmeler hakkında işlem yapan ekipler, halkın daha sağlıklı ürünler tüketmesi için denetimlerin aralıksız bir şekilde devam edeceklerini kaydettiler.

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