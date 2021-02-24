Karaköprü'den kırsalda programlı çalışma

Göreve geldiği ilk günden itibaren kırsalı merkezden ayırmadan hizmet götüreceklerinin sözünü veren Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, kırsal mahalleleri yapılan hizmet ve yatırımlarla kalkındırıyor. İlçedeki 86 kırsal mahalle ve 90 mezranın tümüne hizmetleriyle dokunan Karaköprü Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri, Baydilli'nin talimatıyla kırsalda hizmetlerini aralıksız sürdürüyor. Toplam 45 tane kırsal mahalleye çok amaçlı salon ve muhtar evi kazandırılırken, taşımalı eğitimin olduğu 17 mahallenin tümüne de gençlerin rahatlıkla spor yapabilmesi için sentetik çim saha kazandırıldı. Ayrıca kırsal mahalleleri çamurdan ve tozdan kurtarmak için köy içi yollarda stabilize malzeme serimi tüm mahalle ve mezralarında tamamlanırken, deforme olmuş mahallelerde de düzenleme çalışmaları devam ediyor. Nüfus bakımından büyük olan kırsal mahallelerden başlayarak köy içi kilitli parke döşeme ve kırsaldaki cami, okul, çok amaçlı salon gibi yapıların çevre düzenlemesi yapım çalışmaları da gerçekleştiriliyor.

Çalışmalar hakkında bilgi veren Baydilli, "Biz kırsalımızı merkezden kesinlikle ayırmadık ve hizmet götürdük. Bunu da kırsal mahallelerimizi gezdiğinizde çok rahat görebilirsiniz. Kırsalımızda stabilize malzeme dökülmeyen yol bırakmadık. Şimdi de büyük köylerden başlayarak kilitli parke döşüyoruz. Bugüne kadar kırsalda köy içi yollara 90 bin metrekare kilitli parke döşedik. Ayrıca kırsaldaki cami, okul ve çok amaçlı salonların çevresine de 45 bin metrekare kilitli parke döşedik. Kırsaldaki gençlerimiz de rahat bir ortamda spor yapsın, eğlensin diye toplu taşımalı eğitimin olduğu tüm kırsal mahallelerimize toplam 17 adet sentetik çim saha kazandırdık. Ayrıca kırsaldaki vatandaşlarımızın köy odası olarak kullanacağı, düğün, taziye, nişan, toplantı, misafir ağırlama gibi etkinliklerini gerçekleştirecekleri çok amaçlı salonlar kazandırdık ve kazandırmaya devam ediyoruz. Biliyoruz ki vatandaşlarımız her şeyin en iyisine layık ve bu hizmetlerimizi artırarak sürdürmek için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.