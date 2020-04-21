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Karaköprü'nün mahalleleri dezenfekte edildi

Karaköprü Belediyesi, dünyayı kasıp kavuran korona virüse karşı tedbir almak amacıyla salgınla mücadele kapsamında mahalleleri dezenfekte etti.


Koronavirüse karşı dezenfekte çalışmalarını yürüten Karaköprü Belediyesi, Narlıkuyu Mahallesi'nde dezenfekte çalışması yaptı. Özel olarak kurulan dezenfekte timi tam donanımlı ekipmanlarıyla mahalleleri yıkayarak sterilizasyon yapıyor. Narlıkuyu Mahalle Muhtarı Hüseyin Süzen, “Karaköprü Belediyesi ekipleri mahallemizde olan tüm yolları ve kaldırımları yıkayarak dezenfekte ederken binalarımızın girişlerini de ilaçladı. Beledeyimiz yaptığı dezenfekte ve sterilizasyon çalışmalarıyla bu hastalığın yayılmasının önüne geçeceğinin inancındayım. Bu yapılan güzel çalışmalardan dolayı Karaköprü Belediye Başkanımız Metin Baydilli ve belediye çalışanlarımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

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