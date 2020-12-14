Karaköprü'ye 9 bin metrekarelik park

Vatandaşların daha fazla yaşam alanına kavuşması adına yeni parklar kazandıran Karaköprü Belediyesi, Mehmetçik Mahallesi'nde yeşil alan ihtiyacını karşılamak üzere yapımına başladığı 9 bin metrekarelik yeni parkı hizmete sunmaya hazırlanıyor. Peyzaj çalışmaları tamamlanan parkta oyun ve oturma gruplarının montajı da yapılırken, kalan çalışmalar da tamamlandıktan sonra vatandaşların ve çocukların hizmetine sunulacak. Mehmetçik'te yaşayan vatandaşların yeşil alan ve yaşam alanı ihtiyacının önemli bir kısmını karşılayacak olan parkın içerisinde çocuk oyun grupları, yürüyüş yolu, fitness grupları, oyun sahaları ile kamelyalar bulunuyor. Karaköprü'nün çok daha fazla yeşil alana, yaşam alanına ihtiyaç duyduğuna değinen Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, son 5 yılda çok ciddi bir oranda yeşil alanı ilçeye kazandırdıklarını kaydetti.

Baydilli, "Karaköprü ilçemiz malumdur ki konutlaşma bölgesi olduğundan betonarme yapılar her geçen gün artmaktadır. Biz de tamamen betonarme bir ilçe oluşmasını engellemek adına yeşil alanlar da kazandırarak ilçenin nefes almasını sağlıyoruz. 5 yıldır çok önemli yeşil alanları ilçemize kazandırdık ve kazandırmaya da devam ediyoruz. Mehmetçik Mahallemizde vatandaşlarımızın da talebiyle bir yeşil alan, oyun parkı eksikliğini gidermek adına 9 bin metrekare alanda bir park yapımına başladık ve çalışmalarda son aşamaya geldik. İnşallah kısa süre içinde bu parkımızı mahallemizdeki vatandaşlarımızın ve çocukların hizmetine sunacağız. Parkımızın kısa sürede tamamlanmasında emeği geçen yüklenici firmaya ve Park Bahçeler Müdürlüğü personelimize teşekkür ediyorum. Parkımız Mehmetçik Mahallemize hayırlı olsun" diye konuştu.