Karaköprü'ye iki yeni park kazandırılıyor

Şanlıurfa'nın en fazla yeşil alana sahip ilçesi olan Karaköprü'ye toplamda 10 bin metrekare alanı kapsayan iki yeni park kazandırılıyor.

Karaköprü'de vatandaşların daha fazla yaşam alanına kavuşması adına yeni parklar kazandıran Karaköprü Belediyesi, Çamlıyayla ve Doğukent mahallelerinde yeşil alan ihtiyacını karşılamak üzere iki yeni parkı ilçeye kazandırıyor. Biri 6 bin metrekare, biri de 4 bin metrekare alan üzerine yapılan parklarda çalışmalarda sona gelinirken, mevsiminde çimlendirme ve ağaçlandırma çalışması yapılacak. Parklarda oyun grubu ve bank montajları yapıldıktan sonra vatandaşların hizmetine sunulacak.

Şanlıurfa gibi sıcak bir şehirde özellikle yeşil alanların çok değerli olduğunu ifade eden Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, ilçedeki kişi başına düşen yeşil alan oranını 10 metrekarenin üzerine çıkarmaya çalıştıklarını dile getirerek, “Karaköprü'müz sürekli bir büyüme gösterdiği için diğer ihtiyaçlarda olduğu gibi yeşil alan ihtiyacı da her zaman artıyor. Biz gerçekten her mahallemize sürekli olarak yeni parklar kazandırıyoruz ama bunun da yetersiz olduğunun farkındayız. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimiz belirli yerlerde yeni parklar kazandırarak vatandaşlarımız için daha fazla dinlenme, nefes alma alanı oluşturuyorlar. Çamlıyayla ve Doğukent mahallelerimizde de iki adet yeni parkın yapımını sürdürüyoruz. İnşallah kısa sürede yeşillendirip gerekli mobilyaları koyarak hizmete sunacağız. Parklarımız şimdiden ilçemize ve vatandaşlarımıza hayırlı olsun” diye konuştu.

Öte yandan Karaköprü Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ilçede tüm mahallelere yeni parklar kazandırmak için çalışmalarını sürdürüyor.