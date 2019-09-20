Karaköprü'ye modern park kazandırıldı

Karaköprü Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Seyrantepe Mahallesi'nde vatandaşların ihtiyacını karşılayacak 10 bin metrekarelik modern parkın yapımını tamamlayarak vatandaşların hizmetine sundu. Seyrantepe'de yaşayan vatandaşların yeşil alan ve yaşam alanı ihtiyacının önemli bir kısmını karşılayacak olan parkın içerisinde çocuk oyun grupları, yürüyüş yolu, fitness grupları, basketbol ve oyun sahaları ile kamelyalar bulunuyor.

İlçede park ihtiyacı olan alanlara çalışma yaptıklarını belirten Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli "Biz doğa için, insanlar için ağaçların ve yeşil alanın ne kadar önemli olduğunun farkında olarak bu doğrultuda çalışmalar yürütüyoruz. göreve geldiğimiz günden beri 4 yılda 40 civarı yeni park yani ortalama 400 bin metrekare yeşil alanı ilçemize kazandırdık. Ayrıca bu süreçte 250 binden fazla ağaç ve fidan dikimi de gerçekleştirerek yemyeşil Karaköprü için çalışma başlattık. Şu anda da park ve bahçeler ekiplerimiz 35 bin metrekare yeni yeşil alan ve park çalışmasını sürdürüyor. Seyrantepe Mahallemizde de önemli büyük ve önemli parklar kazandırdık. Mahallemizdeki elzem yeşil alan ihtiyacının önemli bir kısmını karşıladık ancak burada yeşil alan yatırımlarımız devam edecektir. Yeni parkımız Seyrantepeli vatandaşlarımıza hayırlı olsun" diye konuştu.