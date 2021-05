Karaköprü'ye yeni parklar kazandırılıyor

Doğukent Mahallesinde yapılan 2 park kısa süre sonra tamamlanarak hizmete sunuluyor. Yemyeşil bir Karaköprü hayali olan Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli ile birlikte Karaköprü'de başlayan yeşil alan çalışmaları devam ediyor. Doğukent Mahallesinde toplam 5 bin metrekare alan üzerinde 2 adet parkın yapımı için çalışmalarda sona gelindi. Çimlendirme ve park mobilyalarının montajıyla birlikte parklar hizmete sunulacak.

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, daha yeşil bir Karaköprü için göreve geldiğinden bu yana yeşil alanlara önem verirken, son 5 yıl içerisinde ilçeye 750 bin metrekarenin üzerinde yeşil alan kazandırıldı. Bu dönemde 600 binden fazla ağaç ve fidan dikimi de gerçekleştirilerek önemli bir ağaçlandırma oranına ulaşıldı.

Baydilli, konutlaşma ve betonarme yapıların sürekli arttığı ilçede yeşil alanın önemine dikkat çekerken, Karaköprü'ye 2021 yılında da önemli oranlarda yeşil alan kazandıracaklarını söyledi.

Baydilli yaptığı konuşmada, “Karaköprü ilçemiz her geçen yıl nüfusunu önemli bir oranda artırmakta, bu da yapılaşmayı beraberinde getirmektedir. Betonarme yapıların arasında vatandaşlarımızın nefes alabilecekleri yeşil alanlar, parklar yaparak Karaköprü'yü sadece betonarmeyle anılan bir yer olmaktan çıkarmak istiyoruz. Bu doğrultuda göreve geldiğimizden bu yana yeşil alan olabilecek her alanda parklar yaptık ve ilçemize ciddi bir oranda yeşil alan kazandırdık. Doğukent Mahallemizde de yine 2 tane alanımızı değerlendirerek parka çevirdik. Kısa bir süre sonra bu parklarımızı da vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Tabi ki bu oran da Karaköprü için yeterli değil çünkü her geçen yıl büyüyoruz. 2021 yılında da park, ağaçlandırma, refüj gibi çalışmalarla yeşil alan oranımızı katlayacağız" ifadelerine yer verdi.

Karaköprü'de kişi başına düşen yeşil alan oranı 7 metrekare olarak hesaplanırken, geçen yıl 13 adet yeni park ve yeşil alan ilçeye kazandırıldı.