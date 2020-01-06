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Karaköprü'ye yeni temizlik aracı

Karaköprü Belediyesi’nin temizlik işleri araç filosuna yeni bir yol süpürme aracı eklendi.

Karaköprü Belediyesi'nin temizlik işleri araç filosuna yeni bir yol süpürme aracı eklendi.


Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli'nin geçtiğimiz günlerde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nda gerçekleştirdiği temaslar sonucu hibe olarak aldığı yol süpürme aracı temizlik işleri araç filosuna katılarak hizmet vermeye başladı. Ciddi bir maddi değeri olan aracı hibe olarak belediyeye kazandıran Baydilli aracı inceledi. Temiz bir Karaköprü oluşturmak için çalıştıklarını dile getiren Baydilli, "Biz daha vatandaşlarımızın daha temiz bir ortamda yaşaması için uğraşıyoruz ve bakanlıktan hibe olarak aldığımız yol süpürme aracımız da çalışmalarımıza önemli katkı sağlayacaktır. Ben bu aracın hibesinde ve belediyemize kazandırılmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum, ilçemize hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.


Baydilli aracı inceledikten sonra makine ikmal bölümündeki diğer araçlar hakkında da bilgi aldı.

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