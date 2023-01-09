Karaköprü'ye yeni yeşil alanlar kazandırılıyor

Karaköprü Belediyesi ilçedeki yeşil alan oranını artırmak için ilçeye yeni parklar kazandırırken, Atakent Mahallesine kazandırılan 9 bin metrekarelik parkta ağaçlandırma çalışmaları gerçekleştiriliyor

Karaköprü Belediyesi, Şanlıurfa'nın en fazla yeşil alana sahip ilçesi Karaköprü'de yeni yeşil alanlar kazandırmak için çalışmalarını sürdürüyor. 2022 yılında ilçeye 150 bin metrekare alanda 24 yeni park kazandıran Karaköprü Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, 2023 yılında da ilçede yeşil alan oranını artırmak için yeşil alan ve ağaçlandırma çalışması gerçekleştiriyor. Atakent Mahallesinde yaklaşık 9 bin metrekare alana kazandırılan yeni parkta ağaçlandırma çalışmaları gerçekleştirilirken, çimlendirme ve park mobilyası montajının ardından yeni park vatandaşların hizmetine sunulacak. Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli yeşil alana çok önem verirken, göreve geldiğinden beri her yıl 100 bin metrekarenin üzerinde alanda yeni yeşil alanlar oluşturarak daha yeşil bir ilçe oluşmasını sağladı. Yemyeşil bir ilçe hayali kurduklarını söyleyen Baydilli bu doğrultuda Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından yoğun bir yeşil alan çalışması gerçekleştirildiğine dikkat çekti. Baydilli, “Karaköprü'müzde vatandaşlarımıza dinlenme ve nefes alma alanları oluşturmak için göreve ilk geldiğimizden itibaren ciddi bir oranda yeşil alanı ilçemize kazandırdık. 2022 yılında 150 bin metrekare alanda 24 yeni parkı ilçemize kazandırdık ve 2023 yılında da planlamamız dahilinde yaklaşık 100 bin metrekare alanda 20 yeni park daha yapıp yeşil alan oranımızı katlayacağız. Daha yeşil ve yaşanılabilir bir Karaköprü için yoğun çalışıyoruz, çabalıyoruz. Çünkü burada yaşayan her vatandaşımızı çok önemsiyoruz, onlar için güzel yaşam alanları oluşturmak için mesai harcıyoruz. İnşallah 2023 yılı da bizim için güzel hizmetlerle ilçemizi kalkındıracağımız, güzelleştireceğimiz bir hizmet yılı olarak geçecektir” diye konuştu. Karaköprü Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Atakent Mahallesinin yanı sıra Güllübağ, Batıkent, Doğukent, Seyrantepe ve Mehmetçik mahallelerinde de program dahilinde yeni yeşil alan kazandırma çalışmalarını sürdürecek.