Karaköprü'ye yeni yollar kazandırılıyor

Şanlıurfa'nın en hızlı büyüyen ve gelişen ilçesi Karaköprü'de ihtiyaçları karşılamak üzere Karaköprü Belediyesi tarafından yeni yol açma ve açılan yollarda kilitli parke döşeme çalışmaları sürüyor.

Karaköprü Belediyesi konutlaşmanın fazla olduğu ve her geçen yıl önemli bir oranda büyüyen ilçede yol ihtiyacını karşılamak için yeni yol açma mesaisini aralıksız sürdürüyor. Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli'nin talimatıyla ilçenin her yerinde yol gereksinimi olan yerlerde yeni yollar açan Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, açtıkları yollarda alt yapı çalışmaları bittikten sonra çamur ve toz oluşumunu engellemek amacıyla kilitli parke döşemesi yapıyor.

Karaköprü'nün diğer ilçelerden farklı olduğunu ve konutlaşmanın yoğunlaştığı bir bölge olduğunu hatırlatan Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, bu konutlaşmanın da yeni ihtiyaçlar doğurduğuna dikkat çekti.

Başkan Baydilli yaptığı konuşmada, "Biz Karaköprü Belediyesi olarak fen işleri ekiplerimizle yoğun bir çalışma yürütüyoruz. Yeni yollar açmakla birlikte açılan yolların alt yapısı bittikten sonra kilitli parke döşeyerek hizmete sunuyoruz. Ayrıca inşaat alanı olan ilçemizde iş makinelerinden dolayı bazı yollarda bozulmalar oluyor ve bunun için de ekiplerimiz ayrıca onarım ve yama çalışmaları yürütüyorlar. Tabi ki biz elimizden geldiğince uğraşıyoruz, halen sıkıntılı yollarımız var ama hepsi programda ve yapılacaklardır. Biz vatandaşlarımızdan biraz sabır istiyoruz. İnşallah yollarıyla, yeşil alanlarıyla güzel bir Karaköprü oluşturmak için çalışıyoruz" diye konuştu.

Karaköprü Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Doğukent, Seyrantepe, Akpiyar, Batıkent, Güllübağ, Atakent gibi mahallelerde yeni yol açma ve kilitli parke döşeme çalışmalarını sürdürüyor.