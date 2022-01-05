Karaköprü'ye yeni yollar kazandırılıyor

Şanlıurfa'nın gelişen ve büyüyen ilçesi Karaköprü'de yeni yerleşim alanlarıyla beraber yol ihtiyacını karşılamak için Karaköprü Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yeni yollar açılarak yol ihtiyacı gideriliyor. İmara açılan alanlarla birlikte yapılaşmanın önemli bir oranda arttığı Mehmetçik ve Batıkent mahallelerinde yeni yollara ihtiyaç duyulurken, Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli'nin talimatıyla Fen İşleri ekipleri ihtiyaç olan yerlerde yeni yollar açarak ilçeye kazandırıyor.

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli iyi bir ekiple yoğun bir çalışma içerisinde olduklarını ifade ederken, her geçen gün büyüyen ilçeye hizmeti aksatmamak için uğraştıklarını kaydederek, “İlçemizde sürekli büyüme nedeniyle ihtiyaçlar da bu paralelde oluşuyor. Biz bu ihtiyaçların üstesinden gelmek, vatandaşlarımızı mağdur etmemek için çaba gösteriyoruz. Fen işleri ekiplerimiz bu doğrultuda yeni yol açma, kilitli parke döşeme, deforme olmuş yolları asfalt ile yenileme gibi çalışmalarla vatandaşlarımızın yollarda sıkıntı yaşamasını önlemek için çalışıyor. Bunun dışında da gerek temizlik gerek park ve bahçeler gerekse diğer birimlerimiz de ilçeyi güzelleştirmek ve kalkındırmak için yoğun bir şekilde mesai harcıyor. İnşallah ilçemizin daha güzel bir hale gelmesi için bu çalışmalarımız sürecek” diye konuştu.

Karaköprü Belediyesi Fen İşleri ekiplerinin program dahilinde Mehmetçik, Doğukent, Seyrantepe, Güllübağ ve Batıkent mahallelerinde yeni yol açma ve kilitli parke döşeme çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.