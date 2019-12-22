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Karakoyun k?pr?l? kav?a??nda asfalt ?al??mas? ba?lad?

?anl?urfa B?y?k?ehir Belediyesi taraf?ndan Karakoyun K?pr?l? Kav?aktaki yolda asfalt ?al??mas? ba?lad?.


?anl?urfa B?y?k?ehir Belediye Ba?kan? Zeynel Abidin Beyazg?l'?n talimatlar? ile ?anl?urfa trafi?ini rahatlamak i?in kentin bir?ok noktas?nda ayn? anda k?pr?l? kav?ak, bulvar ve yeni yol yap?m ?al??malar?n? s?rd?ren B?y?k?ehir Belediyesi, ?anl?urfa-Gaziantep yolunda ya?anan trafik yo?unlu?unu ortadan kald?rmak i?in Karakoyun K?pr?l? Kav?a?? ?al??malar?na h?z kazand?rm??t?.


B?lgede hummal? bir ?ekilde ?al??malar?n? s?rd?ren ekipler bir yandan kurulacak olan K?pr?l? Kav?a??n ayak montesini s?rd?r?rken bir yandan da yan ba?lant? yollar?n?n alt yap?s?n? tamamlayarak asfalt serimine ge?ti.

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