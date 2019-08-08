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Karakoyun köprülü kavşağının asfalt çalışmaları tamamlandı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’ün talimatları ile yapım çalışmaları hızlandırılan Karakoyun Köprülü Kavşağında asfaltlama çalışmaları iki gün içerisinde tamamlanarak güzergahlar vatandaşların hizmetine sunuldu.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün talimatları ile yapım çalışmaları hızlandırılan Karakoyun Köprülü Kavşağında asfaltlama çalışmaları iki gün içerisinde tamamlanarak güzergahlar vatandaşların hizmetine sunuldu.


Şanlıurfa'da daha önce yüklenici firma tarafından çalışmaların durdurulmasının ardından Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün talimatları ile Karakoyun Köprülü Kavşağının yapım çalışmalarını devralan büyükşehir belediyesi başlattığı alt yapı ve üst yapı çalışmalarının ardından asfaltlama çalışmalarını da tamamlayarak yolu trafiğe açtı.


Ulaşım, Fen İşleri, Park ve Bahçeler Daire Başkanlıkları ile ŞUSKİ ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucu trafiğe açılan yol sürücülere rahat nefes aldırırken, çevre sakinleri de çalışmalarından dolayı Beyazgül'e ve ekibine teşekkür etti.

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