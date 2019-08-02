Karakoyun köprülü kavşakta çalışmalar hızlandırıldı

Karakoyun Köprülü Kavşak projesini Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün talimatlarıyla devralan belediye ekipleri, alanda çalışmalarını hızlandırdı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan karakoyun köprülü kavşağında çalışmalar Beyazgül'ün talimatıyla hızlandı. Belediye ekipleri, ek yol yapım çalışmalarını sürdürüyor. Köprülü kavşakta incelemelerde bulunan Beyazgül, tüm ekiplerin birlikte çalışarak kavşağı en kısa sürede bitireceklerini belirtti.

“Kavşak için ek yollar yakın zamanda hizmete sunulacak”

Projenin bir an önce bitirilmesi gerekliliğini belirten Beyazgül "Karakoyun Köprülü Kavşağı ile ilgili bir yıl önce buranın müteahhidi zarar ettiğini düşünerek tasfiye kuruluna başvurmuştu. Uzun süre tasfiye kurulunda konu bekledi. Tasfiye kurulundan döndükten sonra müteahhitle görüşmeler yapılarak devam edip etmeyeceği soruldu. Müteahhit zarar ettiğini, Büyükşehir Belediyesi tarafından tasfiye edilmesini söyledi. Biz tasfiye etmeyeceğimizi ancak devam etmesi gerektiğini ifade ettik. Müteahhit devam etmeyince biz protokol imzalayarak işin bundan sonrasını Büyükşehir olarak bizim üstlendiğimizi ifade ettik. Tüm bunları protokolle kayıt altına aldık. Bundan sonra Büyükşehir Belediyesi tarafından bitirilecek. İnşallah bayramdan önce Şanlıurfalı vatandaşlarımızın hizmetine açılacak. Bir yandan Fen İşleri Daire Başkanlığımız bütün iş makineleri ile çalışırken, bir taraftan da ŞUSKİ Genel Müdürlüğümüz çalışmaktadır. Hummalı bir çalışma sonrası burayı Urfa'mızın hizmetine açacağız. Şimdiden hayırlı, uğurlu olsun" diye konuştu.