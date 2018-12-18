Karakoyun'da çalışmalar sürüyor

Karakoyun Viyadük ve Köprülü Kavşağında çalışmaları yerinde inceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, "Geleceğe bırakılan trafik sorunlarını sorumluluk alan büyükşehir kadroları olarak çözüme kavuşturuyoruz" dedi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımına devam edilen Karakoyun Viyadük ve Köprülü Kavşağında çalışmalar hızla sürüyor. Alanda incelemelerde bulunarak teknik ekipten bilgi alan Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte Süleymaniye, Ak Şemsettin, Hızmalı ve Karakoyun mahallelerinin trafik sorununun çözüme kavuşturulacağını ve İpekyol'da transit geçiş sağlanacağını söyledi.

“Şanlıurfa'nın bu projelere ihtiyacı var”

Çalışmalar esnasında trafik yoğunluğunu en asgari düzeye çekebilmek için ek şerit çalışmalarında asfalt öncesi malzeme seriminin yapıldığını ve asfaltlamaya kısa bir süre sonra başlayacaklarını da sözlerine ekleyen Çiftçi, "Sabah ve akşam saatlerinde oluşan trafik yoğunluğunu böylelikle ortadan kaldıracağız. Karakoyun Köprülü Kavşağı Fen İşleri Daire Başkanlığımızın yürütmüş olduğu en büyük projelerden biri. Gerek alt yapı anlamında gerekse köprülerin inşası ve üst geçişlerin sağlanması noktasında çok yoğun bir çalışma var alanda. Asfalt işlemleri için alt malzeme serimi yapılıyor. Çok kısa bir zamanda genişletmiş olduğumuz şeride trafiği vermiş olacağız. Bunlar büyük projeler. Büyük projeler ana arterler üzerinde yapıldığında şehrin trafiğini mutlak suretle olumsuz etkileyebilecektir. Bu kaçınılmazdır. Biz ne kadar deplase noktasında veya yeni güzergahlar konusunda hassasiyetle davransak da ana arter olduğu için trafiği zor durumda bırakıyor. Ama artık sona doğru geldik. Şanlıurfa'nın geleceğini inşa ettiğimizi gören vatandaşımız bu konuda bize destek verdiler. Hepsine teşekkür ediyorum. Geleceğe bırakılan trafik sorunlarını sorumluluk alan Büyükşehir kadroları olarak çözüme kavuşturuyoruz. Bizden sonraki yönetimlere bu tür sorunlar bırakmak istemiyoruz. Emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Çiftçi, ardından Eyyübiye'de yine fen işleri daire başkanlığı tarafından sürdürülen asfaltlama çalışmalarını incelemek üzere alandan ayrıldı.