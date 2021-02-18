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Karamek kurslarında kadınlar meslek öğreniyor

Karaköprü Belediyesinin açtığı meslek edindirme kurslarıyla birlikte kadınlar meslek öğrenip kendi işlerini kuruyorlar.


Karaköprü Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından faaliyete geçirilen (KARAMEK) Karaköprü Mesleki Eğitim Kursları ile ilçedeki kadınlar el becerisi ve meslek öğreniyorlar.


Akpiyar Mahallesindeki Karaköprü Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğündeki kurs merkezinde verilen kursların arasında kuaförlük, alüminyum kabartma, dikiş-nakış, Mozaik yapımı ve halı dokuma bulunuyor. Ayrıca kursiyerlerin kurstayken küçük çocuklarının zaman geçirmesi için bir de kreş bulunuyor. Kurslarda sınıflar ve kullanılan araçlar pandemi tedbirleri kapsamında sürekli dezenfekte edilirken, kursiyerler de maske ve mesafe kurallarına riayet ederek eğitim görüyor.


Hafta içi 10.00- 14.00 saatleri arasında faaliyet gösteren kurslarda eğitim gören kursiyerler kurs sonunda başarı sertifikasına sahip olacak.

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