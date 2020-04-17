Karantinadaki sağlık çalışanı babadan oğluna oyuncak sürprizi

Eve gidemeyen baba, aldığı oyuncağı oğluna Vefa Sosyal Destek Grubunda yer alan Haliliye Belediyesi aracılığıyla gönderdi.

Korona virüsü salgını nedeniyle Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yoğun bir şekilde çalışan ve virüs tehlikesi nedeniyle 14 günlük karantinaya alındığı için eve gidemeyen temizlik personeli Ahmet Küçük, evde onu bekleyen 4 yaşındaki oğlu Salih Eymen Küçük'ün kendisinden oyuncak istemesi üzerine Vefa Sosyal Destek Grubu içerisinde yer alan Haliliye Belediyesini aradı. Baba ile görüşen belediye ekipleri, 2 oyuncak ve bir Türk bayrağını alıp çocuğa götürdü. Osmangazi Mahallesi'ndeki eve giden belediye ekipleri, çocuğa oyuncaklarını teslim etti. Oyuncaklarını alan Salih Eymen, büyük mutluluk yaşadı. Türk bayrağını da alan çocuk, hediyeleri gönderen babasına ve yetkililere teşekkür etti.